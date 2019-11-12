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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı zanlısı operasyonla yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çok sayıda fıstık hırsızlığının planlayıcısı olduğu iddiasıyla aranan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te fıstık hırsızlığı zanlısı operasyonla yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çok sayıda fıstık hırsızlığının planlayıcısı olduğu iddiasıyla aranan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık hırsızlıklarıyla ilgili aranan C.K'nın ilçede olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonla yakalanan C.K. gözaltına alındı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K'nın, Gaziantep'in Nizip, Nurdağı ve Araban ilçeleri ile Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde aynı suçtan 20 dosyası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Jandarma, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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