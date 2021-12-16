Son dakika haber... GAZİANTEP - Freni boşalan kamyonetin kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te freni boşalan kamyonetin bir iş yerine çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Oğuzeli ilçesine Körkün Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonetin seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

Sürücüsünün manevra yapmaya çalışırken ters yöne giren kamyonet, karşıdan gelen bir otomobile çarpmamak için kaldırıma yanaştı. Bu sırada yolun kenarındaki seyyar satıcıdan alışveriş yapan bir grup vatandaşı teğet geçerek el arabasına çarpan kamyonet, daha sonra civardaki bir iş yerine çarparak durabildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.