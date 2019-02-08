Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fuhuş Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama

Gaziantep'te Fuhuş Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama

1 saat önce

Gaziantep'te fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çetenin zorla fuhuş yaptırdığı bir kadın kurtarıldı.

Gaziantep'te Fuhuş Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çetenin zorla fuhuş yaptırdığı bir kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetesine yönelik yaptıkları operasyonda, çetenin lideri olduğu tespit edilen C.K. ve çete üyesi S.K., D.G., A.Ö., Y.K., O.A. ve E.Ö. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ayrıca suç örgütünün elinde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadını kurtardı. Operasyonda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve çok miktarda kesici ve delici malzeme ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:42 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fuhuş Çetesi Çökertildi: 3 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]