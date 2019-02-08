Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fuhuş Çetesine Operasyon: 3 Tutuklama

Gaziantep'te Fuhuş Çetesine Operasyon: 3 Tutuklama

30 dakika önce

GAZİANTEP'te, polisin fuhuş çetesine yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Fuhuş Çetesine Operasyon: 3 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te, polisin fuhuş çetesine yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 1 kadın ise çetenin elinden kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler alıkoydukları kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş örgütü lideri olduğu tespit edilen C.K. isimli şahıs ile örgüt üyesi S.K., D.G., A.Ö., Y.K., O.A. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca suç örgütünün elinde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadın da kurtarıldı.  Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait 11 adet fişek, 2 pompalı tüfek ve çok miktarda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı diğer şüpheliler ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

3. Sayfa, Yerel
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