Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, suç örgütü lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, suç örgütü lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri olduğu tespit edilen C.K. ile örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.

Suç örgütü tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 11 fişek, 2 pompalı tüfek, çok miktarda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:23 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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