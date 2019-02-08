Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu

Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, "fuhuş örgütü" lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, "fuhuş örgütü" lideri ve üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda fuhuş örgütü lideri olduğu tespit edilen C.K ile örgüt üyesi S.K, D.G, A.Ö, Y.K, O.A ve E.Ö'yü gözaltına aldı.

Operasyonlarda ayrıca suç örgütünün elinde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir kadın da örgütün elinden kurtarıldı.

Yapılan çalışmalarda, 1 tabanca ve tabancaya ait 11 fişek, 2 pompalı tüfek, çok miktarda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fuhşa Aracılık ve Yer Temin Etmek, Zorla Fuhuş Yaptırmak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu"na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:11 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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