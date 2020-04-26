Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların müşterilerle konuşurken fuhuş yaptırdıkları kadınlardan "Zeytinyağı" ve "Halı" olarak bahsettikleri, müşterilerin ise beğendiği kadın için "1 teneke zeytinyağı" ifadesi kullandığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince "Fuhşa teşvik, aracılık ile rüşvet" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.