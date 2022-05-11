GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 13:16

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerinde fuhuş yapıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

"Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" yapan 3 şüpheli ile birlikte toplam 14 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç. tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheliye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında Gaziantep'te masaj salonu adı altında fuhuş operasyonu: 14 kişi gözaltında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement