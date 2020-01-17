Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.

Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde belirlenen 68 adresi takibe aldı.

Yaklaşık iki ay süren takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 68 adresi mühürledi.

Ayrıca, günübirlik kalınan 3 dairede kayıt dışı konaklayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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