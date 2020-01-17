Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi - Son Dakika

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Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde belirlenen 68 adresi takibe aldı.
Yaklaşık iki ay süren takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle 68 adresi mühürledi.
Ayrıca, günübirlik kalınan 3 dairede kayıt dışı konaklayan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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