Gaziantep'te futbolculara sakatlık risk analiz testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara sakatlık risk analiz testi uygulandı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolculara sakatlık risk analiz testi uygulandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncuların fizik durumları hakkında detaylı bilgileri sağlamak ve sakatlık durumlarının minimize edilmesi amacıyla birtakım testler gerçekleştirildi. Testlerde futbolcuların dayanıklılığı, dengesiyle gücü, kontrol ve analiz edildi. Öte yandan kırmızı-siyahlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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