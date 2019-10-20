Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye Belediye Gençlikspor oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için pankart açıp asker selamı verdi.

Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye Belediye Gençlikspor oyuncuları, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için pankart açıp asker selamı verdi.


Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ile Gaziantep Aktoprakspor, İslahiye Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.


Karşılaşma öncesi rakip takımla sahaya çıkan İslahiye Belediye Gençlikspor takımı, üzerinde Türk bayrağı ve İslahiye Belediyesi logosu bulunan "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartıyla sahaya çıktı.


Sporcular daha sonra tribündeki seyircilerle birlikte Mehmetçiklere asker selamı verdi.

Maçı İslahiye Belediye Gençlikspor, 3-0 kazandı.

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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