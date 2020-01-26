Gaziantep'te futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Yavuzelispor maçı öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İslahiye Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Müsabaka, ev sahibi İslahiye Belediye Gençlik Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.