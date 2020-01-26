Son Dakika › Spor › Gaziantep'te futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika Spor
Gaziantep'te futbolculardan Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
6 saat önce
Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Yavuzelispor maçı öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Süper Amatör Lig'de mücadele eden İslahiye Belediye Gençlik Spor ile Yavuzelispor maçı öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İslahiye Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Müsabaka, ev sahibi İslahiye Belediye Gençlik Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı