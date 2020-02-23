Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

Gaziantep Üniversitesi meydanında bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenmenin sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Meydanda çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların sevinci

Konvoy'dan görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar


Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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