Gaziantep'te gasbetmeye çalıştığı kişiyi yaralayan zanlı öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te gasbetmeye çalıştığı kişiyi yaralayan zanlı öldürüldü

22 dakika önce

Gaziantep'te gasbetmeye çalıştığı kişiyi yaralayan zanlı, mağdurun kardeşi tarafından öldürüldü.

Gaziantep'te gasbetmeye çalıştığı kişiyi yaralayan zanlı öldürüldü, System.String[]

Gaziantep'te gasbetmeye çalıştığı kişiyi yaralayan zanlı, mağdurun kardeşi tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ticaretle uğraşan Cemil H, iş yerinden bir miktar paranın bulunduğu çantayı alarak kardeşi Ramazan H. ile yola çıktı.

Atatürk Mahallesi'ndeki evlerine gelen kardeşlerin yanına, otomobillerinden indikleri sırada kar maskeli biri geldi.

Elindeki silahın kabzasıyla Cemil H'nin kafasına vurarak yaralayan zanlı, para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı. Bu sırada ağabeyini yerde gören Ramazan H, tabancasıyla zanlıya ateş etti.

Yaralanan ve isminin Sefer Şen olduğu belirtilen zanlı, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.

Yaralı Cemil H'nin durumunun iyi olduğu, Ramazan H'nin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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