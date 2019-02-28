Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Gasp İddiası

Gaziantep'te Gasp İddiası

1 saat önce

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te bir kadının altınlarını gasbettiği iddia edilen şüpheli, yakalandı.

Gaziantep'te Gasp İddiası, System.String[]
GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'te bir kadının altınlarını gasbettiği iddia edilen şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kadının 10 bilezik, 1 kolye ve 2 yüzüğünü gasbettiği iddia edilen M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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