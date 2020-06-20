Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te biri çocuk 2 kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde bir kişiyi öldürmekle tehdit ederek cep telefonunu, Boyno Mahallesi'nde de bir çocuğun markete gitmek için aldığı parayı gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.