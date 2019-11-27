Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yeditepe Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliyi belirleyerek, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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