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Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasbeden zanlı, tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 5 Kasım'da Yeditepe Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunun gasbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliyi belirleyerek, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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