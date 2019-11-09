Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te gasp ve uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te gasp ve uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te gasp ve uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te farklı gasp olaylarını gerçekleştirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gasp ve uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te farklı gasp olaylarını gerçekleştirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Düztepe Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonu gasbeden ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Yeşilevler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, B.S, H.D. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, gasbedilen cep telefonu, bir televizyon, bir tabanca, iki tüfek, 5 bıçak, iki fotoğraf makinesi, iki tıbbi malzeme ve miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Gasp, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve ticaretini yapmak ve suç eşyasını satın almak" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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