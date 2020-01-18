Gaziantep'te gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te bir kişiyi gasp eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde bir ikamette gasp olayının gerçekleşmesi üzerine harekete geçti. Polis, ikamette bir kişinin bıçak çekip, ağzını bantlayarak ziynet eşyalarını gasp eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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