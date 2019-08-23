Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "GastroAntep Festivali" hazırlıkları
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Gaziantep'te "GastroAntep Festivali" hazırlıkları

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" öncesinde hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festivalde kentin yerel ürünlerinin de tanıtımını yapacak.

Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali" öncesinde hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festivalde kentin yerel ürünlerinin de tanıtımını yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacağı hatırlatıldı.

Festivalde, "gazi" şehrin ünlü yemeklerinin yanı sıra haylan kabağı, sof domatesi, firik, sumak, haspir gibi kentte yetişen ürünlerin de açılacak bir stantta tanıtılmasının planlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin festival öncesinde 9 ilçenin ziraat odası başkanları ile bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ziraat odası ve tarımsal birlik başkanlarıyla, yerel ürünlerin tanıtımı noktasında neler yapabileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daire Başkanı Celal Özsöyler, toplantıya, kiraz üreticileri, koyun-keçi yetiştiricileri ve arıcılar birliği başkanlarının da katıldığını belirtti.

Tarım ve hayvancılıkta çiftçilere nasıl faydalı olabileceklerini masaya yatırdıklarını kaydeden Özsöyler, festivalde geçmiş dönemlerde olduğu gibi Gaziantep'in özellikle yerel ürünlerini ön plana çıkaracaklarını aktardı.

Özsöyler, firik, sumak, sof domatesi ve haylan kabağının yok olmaması için üreticiye ellerinden gelen bütün desteği vereceklerinin belirtti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:03 Kaynak: AA
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