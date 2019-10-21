Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle hayata geçirdiği "Gaziantep'te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi" tanıtıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sofrada Lezzet Hizmette Kalite" sloganıyla yola çıkılan projenin tanıtım toplantısı GTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, yaptığı açıklamada, dünyaca bilinen bir mutfağa sahip olduklarını ancak gastronomi turizminde hizmet kalitesinin istenen düzeyde olmadığını belirtti.

Proje kapsamında faaliyete geçirecekleri "Gastronomi Akademisi ve Uygulama Restoranı" ile yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Acıoğlu, hem meslekleri hem de Gaziantep adına omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep için mutfak kültürü, ticaret kültürü kadar önemli ve değerlidir. Bu değere daha da değer katmak adına GTO olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Mutfağımızın ulusal ve uluslararası tanıtımından, sektörün sorunları için çözüm ortağı olmaya kadar bugüne kadar birçok çalışmaya imza attık. Şimdi de sektör için yepyeni bir adım atıyoruz. Bu atılan adımla birlikte inanıyorum ki gastronomi turizmimiz daha da değerlenecek, hizmet kalitesi artacak."

"Gaziantep'te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması Projesi" kapsamında kurulacak akademinin hazırlıklarına da başladıklarını aktaran Acıoğlu, akademinin nitelikli personel yetiştirmeden, mesleki yeterlilik belgesi vermeye, işletmelerin ürünlerini ve sunumlarını geliştirebileceği mutfağa kadar birçok alanda hizmet vereceğini ifade etti.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç da yapılan araştırmalarda gastronomi alanında önem bakımından eğitim ve yenilikçiliğin ilk sıralarda çıktığını dile getirdi.