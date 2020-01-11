Gaziantep'te Gazeteciler Günü'nde ödüllü tavla turnuvası - Son Dakika
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Gaziantep'te Gazeteciler Günü'nde ödüllü tavla turnuvası

6 saat önce

Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında 4. Geleneksel Tavla Turnuvası düzenlendi.

Gaziantep'te Gazeteciler Günü'nde ödüllü tavla turnuvası, System.String[]

Gaziantep'te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında 4. Geleneksel Tavla Turnuvası düzenlendi.


Sanko Park AVM'de düzenlenen turnuvaya, 28 medya kuruluşundan 34 gazeteci katıldı. SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ile İşletme Müdürü Taner Neng, turnuvaya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başarı diledi.


Eleme yöntemi ile üç oyun üzerinden gerçekleştirilen turnuvada iki sayıyı alan bir üst tura kaldı. Turnuvanın birincisi Orhan Kızılaslan'a 2 bin TL, ikinci İskender Karaca'ya bin 500 TL, üçüncü Mehmet Ankay'a bin TL ve dördüncü Bekir Şen'e mansiyon olarak 500 TL tutarında Sanko Park'ta yer alan tüm mağazalardan alışveriş yapabilecekleri Sanko Park Kart, katılımcıların tamamına ise birer adet tavla hediye edildi.


Turnuvada ödül almaya hak kazanan gazetecilerin hediye kartlarını Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, İşletme Müdürü Taner Neng ve Kurumsal Pazarlama Biriminden Dilara Kenanoğlu birlikte sundu.


Turnuva sonrasında gazeteciler Sanko Park yönetimine ve düzenleyenlere turnuvanın geleneksel hale gelmesinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gaziantep, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
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