Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

24.07.2022 15:03
Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler ve Basın Bayramı yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, meslektaşlarının basın bayramını kutladığını belirterek, basının demokratik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve yerel basında yaşanan sorunların giderilmesi temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı - Son Dakika

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