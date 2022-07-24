Gaziantep'te Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Gazeteciler ve Basın Bayramı yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, meslektaşlarının basın bayramını kutladığını belirterek, basının demokratik hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve yerel basında yaşanan sorunların giderilmesi temennisinde bulundu.