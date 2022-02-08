Gaziantep'te 'Gazi' unvanının 101'inci yılı kutlaması - Son Dakika

GAZİANTEP'e 'gazi' unvanının verilişinin 101'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Şubat'ın, Gaziantep için gurur günü olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törene Vali Vekili Muhammet Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.