Gaziantep'te "Gazi Yol Koşusu" düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde şehre "Gazilik" unvanının verilişinin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde "Gazi Yol Koşusu" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cuma günü düzenlenecek yarışmaya 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 doğumlular başvuru yapabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenecek yarışma, Gaziantep Üniversitesi rektörlük binası önünde başlayacak.

Sporcular, yarışmalara 2020-2021 sezonu okul, kulüp ve ferdi vizeli lisanslarıyla, lisansı olmayanlarsa sağlık raporu ve kimlik ibraz ederek katılım sağlayacak.

Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

Öte yandan, Seyrantepe Atletizm Sahası'nda düzenlenecek 60-150 metre fırlatma topu-uzun atlama branşlarındaki etkinliğe ise 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlular katılabilecek.