GAZİANTEP'TE, 'GAZİLER GÜNÜ' KUTLANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Cabbar Cücük ile protokol üyeleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Vali Davut Gül, Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak ve STK temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Günün önemini anlatan konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler de şiirler seslendirdi.