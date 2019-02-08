Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Gazilik Unvanın 98. Yıl Dönümü Etkinliği

Gaziantep'te Gazilik Unvanın 98. Yıl Dönümü Etkinliği

35 dakika önce

Gaziantep'te Gazilik unvanın 98. yıl dönümü etkinliği GAZİANTEP - Gaziantep'e 8 Şubat Gazilik unvanının verilişinin 98. Yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep'te Gazilik unvanın 98. yıl dönümü etkinliği GAZİANTEP - Gaziantep'e 8 Şubat Gazilik unvanının verilişinin 98. Yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gaziantep Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi meydanında düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende daha sonra İstiklal Madalyası Vali Gül ve diğer protokol üyeleri tarafından Türk Bayrağına toka edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihten aldıkları güç ile geleceğe baktıklarını ifade ederek," 1921'de milletin aynası olan, milletin meclisi Gazi şehir için özel olarak toplandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında Gazi şehre Ayıntab-ı Gazi yani Gaziantep için özel bir oturum yapılıyor. İşte bu ecdadın bu tarihin temsilcileri olarak onur ve şeref duyuyoruz. Geçmişimizden ve onlardan aldığımız ışık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.
"Antep savunması ikinci Çanakkaledir"
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Antep savunmasını Çanakkale savunmasına benzetti. Vali Gül, "Birçok şehir bir sürü şeyi hak ediyor. Ama dünyada Gazilik unvanını hak eden başka şehir yok. Antep savunmasında nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini şehit veren ve kalanların gazi olduğu bu gaziliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ispatlandığı bir şehirdir. Gaziantep savunması usulen yapılan bir savunma değildir. Bu savunma ikinci Çanakkale savunmasıdır" diye konuştu.
Program öğrencilerin Gaziantep savunmasını anlatan şiirleri okumasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

Yerel
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