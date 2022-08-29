Gaziantep'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

29.08.2022 11:09

Gaziantep'te gece saatlerinde aynı yönde seyir halinde olan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep'te gece saatlerinde aynı yönde seyir halinde olan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep- Adıyaman Yolu üzeri şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüslerinden biri diğerine arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
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