Gaziantep'te geçen yıl çeşitli suçlardan 1800 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te geçen yıl düzenlenen operasyonlarda yakalanan 19 bin 931 şüpheliden 1800'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinin vatandaşların güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 34 kaçakçılık, 36 terör, 43 narkotik ve 2 siber suç operasyonu düzenleyen ekipler, 19 bin 931 şüpheli yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 176'sı kaçakçılık, 103 terör, 1494'ü narkotik, 27'si siber suçlarından olmak üzere toplamda 1800 zanlı tutuklandı.