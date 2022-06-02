Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu

02.06.2022 23:25

Gaziantep'te çöp ve hurda birikintileriyle kaplı boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Gaziantep'te çöp ve hurda birikintileriyle kaplı boş arazide çıkan yangın korkuttu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde Orta Doğu Fuar Merkezi (OFM) kavşağı mevkiinde boş bir arazide saat 22.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, üzeri çöp ve hurda birikintileriyle kaplı arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi üzerindeki çöpler birden tutuşmaya başlarken çıkan alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Arazinin tamamını kaplayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarla büyüyen yangından çıkan alevler gecenin karanlığını aydınlatırken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangının arazinin yanındaki bağ evine sıçramaması için yoğun şekilde çalışan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu

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Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın söndürüldü Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te boş arazide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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