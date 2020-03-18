Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika
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Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı

6 saat önce

Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı Gaziantep'te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.

Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.

Meteoroloji tarafından uyarıların yapıldığı Gaziantep'te gece gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentte rüzgar, gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağışın etkili olduğu gece şimşeklerin dansı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sağanak yağış nedeniyle yolların göle döndüğü kette araç sürücülerine zor anlar yaşarken şi yağış yolları göle çevirip vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:02 Kaynak: İHA

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