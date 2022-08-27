Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu! - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!

27.08.2022 11:02

Gaziantep'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, şehrin merkezindeki parkta kafasından kurşunlanmış halde ölü olarak bulundu. Olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatılırken cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşlar, sabah erken saatlerde bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAFASINDAN VURULMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Uzman çavuş, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu Çocuklarda idrar yolu taş hastalıkları tedavisi Medical Point Gaziantep'te Çocuklarda idrar yolu taş hastalıkları tedavisi Medical Point Gaziantep'te
Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement