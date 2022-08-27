Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!

Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşlar, sabah erken saatlerde bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAFASINDAN VURULMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.