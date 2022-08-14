Gaziantep'te genç kızı taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Gaziantep'te genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ferhat İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vali Davut Gül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın taciz şüphelisinin Suriye uyruklu olduğu iddiasının yalan olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Abdülhamit Han Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen S.S. (21) arkasından yaya olarak gelen bir kişinin tacizine uğradı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.S. kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Ferhat İ.'yi (25) olay yeri yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

"Susuyorlar diye cüret buluyorlar"

Taciz şüphelisinin yakalanmasının ardından olay yerine yığılan vatandaşlar tacizciye tepki gösterdi. Gözyaşlarına boğulan genç kız S.S., "İnsanlar susuyor diye bunlar cüret buluyorlar" diyerek tacizciye tepki gösterdi. Jandarmaya teslim edilen taciz şüphelisi Ferhat İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Vali'den Ümit Özdağ'a tepki

Söz konusu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın taciz şüphelisinin Suriye uyruklu olduğu iddiasını yalanladı. Özdağ'a tepki gösteren Vali Gül, "Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP