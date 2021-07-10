Gaziantep'te genç futbolcular, 15 Temmuz şehitleri anısına yeşil sahaya çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği futbol turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 12 takım katıldı.

U12 ve U13 kategorisinde 240 sporcunun buluştuğu turnuvadaki katılımcılar, galibiyet almak için kıyasıya mücadele etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi tarafından görevlendirilen antrenörler, organizasyon süresi boyunca yıldız futbolculara "Pandemi Sonrası Sahaya Dönüş"' konulu eğitimler verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediyesi Futbol Spor Akademisi Koordinatörü Taner Özaykut, salgın nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları turnuvada sporcularla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Özaykut, şunları kaydetti:

"Alt yapı sporcularımız, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır sahalardan uzak kaldılar. Özellikle U12 ve U13 yaş gruplarında yer alan gençlerimizin müsabaka deneyimleri konusunda eksikleri olduğunu tespit ettik. Bu açığı kapatmak adına TÜFAD Gaziantep Şubesi ile organizasyon süresi boyunca sporcularımıza yönelik rehberlik faaliyetleri de yürüteceğiz. Organizasyona katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Başarılı, sağlıklı ve centilmence müsabakalara sahne olan bir turnuva olmasını temenni ediyorum."

Organizasyon, 12 Temmuz'da sona erecek.