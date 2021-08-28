Gaziantep'te genç tiyatrocular ağaçlandırma seferberliği için perdelerini açtı - Son Dakika

Gaziantep'te, Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro topluluğu, sergiledikleri "Adını sen koy" isimli oyunun gelirlerini TEMA Vakfına bağışladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, "1 bilet 1 fidan" projesi kapsamında, gençlik merkezinin müdürü Hayrettin Gemici yönetmenliğinde gençler, "Adını sen koy" isimli oyunu sergiledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Muhittin Özbay ile aileler izledi.

Biletlerden elde edilen 7 bin 700 lira, yanan ormanların yeniden oluşturulması için TEMA Vakfına bağışlandı.