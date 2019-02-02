Gaziantep'te Gençler Uyuşturucudan Kurtarılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 535 gencin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasını sağladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bin 535 gencin rehabilite edilerek topluma kazandırılmasını sağladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir şekilde uyuşturucuyla tanışmış gençlerin topluma kazandırılması için 2008 yılında kurulan merkez, bugüne kadar 2 bin 362 hastaya ulaştı.



Merkezde yapılan başarılı çalışmalarlar 18 yaş altındaki bin 535 genç ve çocuğun rehabilitasyonu sağlanarak uyuşturucudan kurtulmaları sağlanarak, onlara yeni bir hayatın kapısını aralandı. Diğer hastaların tedavisi ise sürüyor.



Genç ve çocukların uyuşturucudan uzak tutulması için aile eğitimine öncelik veren merkez, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay ile hareket edilerek riskli 20 mahalle belirledi. Bu mahallelerde koruyucu ve önleyici faaliyetler çerçevesinde aileleri bilgilendirilen ekipler, alan çalışmaları kapsamında 9 kurs merkezinde, 46 eğitim gerçekleştirip 8 bin 254 vatandaşa ulaştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor

Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı

Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti