Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Gaziantep, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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