Düğünde gelin ve damat birbirine girdi, o sırada kayınvalidenin surat ifadesi ise bomba - Son Dakika
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Düğünde gelin ve damat birbirine girdi, o sırada kayınvalidenin surat ifadesi ise bomba

07.11.2022 16:55

Gaziantep'te gerçekleştiği iddia edilen bir düğünde gelin ve damat henüz bilinmeyen nedenden dolayı kavga etti. Bu sırada kameralara yansıyan kayınvalidenin durumdan memnun görüntüsü ise videoya damga vurdu.

Gaziantep'teki ünlü bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni, gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın aralarında çıkan tartışma nedeniyle bir anda savaş alanına döndü.

BİRBİRLERİNE VURMAYA BAŞLADILAR

Gelin ve damat, konukların önünde kimseye aldırmadan birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada çevredekiler de araya girmek istediler ancak başarılı olamadılar.

KAYINVALİDENİN SURAT İFADESİ VİDEOYA DAMGA VURDU

Gelin ve damadın saç baş birbirine girdiği sırada kameraların çektiği kayınvalidenin surat ifadesi ise adeta videoya damga vurdu. Kadının, gelin ve damadın kavgasından mutlu olur gibi verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı.

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Damatlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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