Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında - Son Dakika
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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında

02.05.2022 08:05
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'te, geri dönüşüm fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı. 8 farklı noktadan söndürme çalışması yapan 80 personel yangında bin ton su ile 5 ton köpük kullandı.

Gaziantep 3'üncü Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında dün 21.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla OSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak ekiplerin yetersiz kalması üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından destek istendi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların ve alevlerin yükseldiği fabrika çevresinde polis yoğun önlem alırken, 45 araçla 80 itfaiye eri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, polisler de bölgeye çıkan yolları ulaşıma kapatıp, vatandaşları megafon anonsu ile uzaklaşmaları konusunda uyardı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin 8 farklı noktadan müdahalesi ile 7 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangını bin ton su ile 5 ton köpük kullanarak kontrol altına alan ekipler, fabrikada soğutma çalışması başlattı.


Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 7 saatte kontrol altında - Son Dakika
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