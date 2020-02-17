Gaziantep'te gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Gaziantep'te gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.


Ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 17-22 Şubat tarihlerinde her gün bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimler yapılacak. Tarım ve orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında Gaziantep'teki süt ve süt ürünleri imal eden iş yerlerine denetim yapıldı. 70 denetim personelle iş yerleri denetlenip, imal edilen ürünlerden numune alındı. Personelleriyle birlikte denetlemelere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, şartları uygun olmayanlara idari para cezasının kesileceğini hatırlattı.


İl genelinde denetimlerde bulunduklarını belirten Karayılan, "Sayın bakanımızın liderliğinde, sayın valimizin öncülüğünde çok ciddi çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Şuana kadar yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep genelinde 27 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde 283 tane işletmeye 2 milyon liraya yakın ceza yazdık. Bugün de özellikle sayın bakanımızın açıklamış olduğu süt ve süt ürünleri ile ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik. Ben Gaziantep'te gıda denetiminde çalışan arkadaşlarımı cani gönülden tebrik ediyorum. gıda denetimi anlamında 70 arkadaşımız gıda denetiminde çalışıyor" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:08 Kaynak: İHA
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