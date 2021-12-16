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GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI

16.12.2021 09:50

GAZİANTEP'te, kullanılmış kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için başlatılan 'giysi kumbarası' ile 4 yılda 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

GAZİANTEP'te, kullanılmış kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için başlatılan 'giysi kumbarası' ile 4 yılda 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldı. Uygulama kapsamında kurulan kumbaralara bırakılan genellikle modası geçmiş ya da büyük beden kıyafetler temizlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2018 yılında 'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor' sloganıyla proje geliştirildi. Proje kapsamında kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde kentin 20 farklı noktasına giysi kumbaraları konuldu. Vatandaşlar kullanmadıkları ya da eskidiğini düşündükleri kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için giysi kumbaralara atarken, görevliler her hafta bu kumbaralarda biriken kıyafetleri toplayarak merkeze getiriyor. Burada ayrıştırılan kıyafet ve ayakkabılar yıkama ve ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.Ayda 4 bin 500 ton kıyafet kumbaradan toplanıp dağıtılırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

'VATANDAŞLAR EVDEN ALINIYOR'

Ürünlerin yüzde 70'inin kullanılabilir durumda olup ailelere ulaştırıldığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,merkezde işlemi tamamlanan kıyafetlerin ise, vatandaşların evlerinden arabaya ile alınıp teslim edildiğini söyledi.

Kıyafetlerin kullanıma hazır hale geldikten sonra ayrı ayrı bir mağaza düzeni ile sergilendiğini ve evlerinden getirilen vatandaşların burada beğenip denedikten sonra kıyafetleri aldığını aktardı.

Fadıloğlu,"Şehrimizin 20 ayrı noktasında giysi kumbaralarımız var. Bu giysi kumbaralarımıza vatandaşlarımız ebat olarak kendilerine küçük gelen ve ya kendince modası geçmiş olan ürünleri ve ya da çürüme noktasına gelmiş giysilerin tamamını bizim bu kumbaralarımıza bırakıyorlar. Günlük ortalama 100 kilogramın üzerinde giysi topluyoruz. Bizi en mutlu eden şey gelen ürünlerin yüzde 70'i kullanılabilir şekilde. Gelen ürünlerin gerçekten kullanılamayacak olanları bir tarafa ayrılıyor ve bunlar telef olarak yine ülke ekonomisine kazandırılmak üzere hurdaya ayrılıyor. Diğer taraftan hanım kardeşlerimizin yaptığı gibi burada giysiler cinsine göre yıkama yapılması gerekiyorsa yıkanıyor kuru temizleme yapılması gerekiyorsa o işlem uygulanıyor kurulanıp, ütülenip paketlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Esas nokta bunların toplanıp kullanılabilir hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu konuda da sosyal yardımlaşma vakfıyla beraber kayıtlarımızda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mahallelere gidilerek onları otobüslerle alıp buraya getiriyoruz"dedi.

'4 YILDA 236 BİN KİŞİ FAYDALANDI'

Fadıloğlu, 2018 yılından bu yana bu projenin ilgi görerek devam ettiğini belediyenin ise aslında burada verici ile alıcıyı buluşturan konumda olduğunu söyledi.4 yılda 236 bin kişinin bu kıyafet yardımlarından faydalandığın anlatan Fadıloğlu şöyle dedi

"Sürdürülebilir proje yapmak esas. Bu konuda vatandaşlarımızın 2018 yılından bu yana vermiş olduğu desteği arttırarak devam ettiriyoruz. Tüketen bir toplumuz ancak diğer tarafta da ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Biz aslında burada verici ile alıcıyı buluşturmuş oluyoruz. Bu kıyafetler evlerde dolaplarda kalacağına birilerinin işini görüyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar 106 bin vatandaşımız bu kıyafetlerden yararlanmış durumda.4 yılda ise 236 bin vatandaşımız bu projeden faydalandı."

GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI
GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI
GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI
GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI

geri dönüşüm, Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 'GİYSİ KUMBARASI' İLE 236 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILDI - Son Dakika
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