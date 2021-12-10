Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 27 göçmen yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 27 göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli İlçesinde adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 27 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca olayda kullanılan 4 araca el koyan ekipler, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. (İHA)

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