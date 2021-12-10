Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 27 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Oğuzeli ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, 27 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca suçta kullanılan 4 araca el konuldu.

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım

Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu

Nilüfer, şehit polis ağabeyi gibi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı

Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz