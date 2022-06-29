Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamların koordinesiyle düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde 13 metruk bina ve 91 umuma açık yer denetlendi ve toplam 6 bin 565 şahsın sorgusu yapıldı. Denetimlerde yakalanan 39 şahıs gözaltına alındı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 16 şahsa ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika

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