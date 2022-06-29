Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika
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Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim

29.06.2022 14:04
Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında 39 şahıs gözaltına alınırken, 16 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında 39 şahıs gözaltına alınırken, 16 şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamların koordinesiyle düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde 13 metruk bina ve 91 umuma açık yer denetlendi ve toplam 6 bin 565 şahsın sorgusu yapıldı. Denetimlerde yakalanan 39 şahıs gözaltına alındı. Yol izin belgesi olmadan seyahat eden 16 şahsa ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te göçmenlere yönelik denetim - Son Dakika
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