GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU

26.04.2022 13:15

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletleri, karların erimesi ve yağışlarla tamamen doldu.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletleri, karların erimesi ve yağışlarla tamamen doldu.

Bayraktepe ve Yesemek Mahalleleri sınırlarında bulunan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşmüştü. Bu yıl, karların erimesi ve yağışların ardından göletlerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bölge çiftçilerini sevindirdi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, göletlerin karların erimesi ve yağışlarla tam kapasiteye ulaştığını belirterek, Özellikle enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde göletlerimizin 11 bin dekar alanı sulayacak olması bölge çiftçilerimizi sevindirmektedir dedi.

GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU
GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU
GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU
GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU

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Güneş, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU - Son Dakika


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