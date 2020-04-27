Gaziantep'te Gönüllü kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gönüllü kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep'te Gönüllü kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

6 saat önce

Gaziantep'te bazı sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gönüllü kuruluşlar, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Gaziantep'te Gönüllü kuruluşlardan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması, System.String[]

Gaziantep'te bazı sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gönüllü kuruluşlar, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Kentteki 31 sivil toplum örgütünün yer aldığı "Gönüllü kuruluşlar" adına yapılan yazılı açıklamada, bazı hadislere yer verildi.

Anayasanın, ailenin ve gençliğin korunmasına amir olduğu ifade edilen açıklamada, aile kurumunun paramparça olmasına sebep olan bazı sözleşmelerin kendilerini sürüklediği felakete işaret edildi.

Milli ve manevi değerlere sahip sivil toplum kuruluşları olarak ilk günden beri, her zaman ve her zeminde dile getirdikleri ve toplumun mayasına uymadığı için rahatsız ve karşı oldukları bu sözleşmelerden cesaret alınarak yapılan bu pervasızca hareketi şiddetle kınadıkları kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 03:28 Kaynak: AA

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