Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı

30.03.2022 13:12
Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular, eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan ayında görev yapacak davulcular, eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Aslan, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursu tamamlayan kişilere sertifikalarının verildiğini belirtti.

Aslan, ramazan ayında vatandaşı sahura kaldıracak davulcuların uymaları gereken kurallarla ilgili eğitimler verdiklerini, onların daha bilinçli hale gelmelerini amaçladıklarını aktararak, ramazan ayında davulcuların tek tip melodi çalacağını ve bahşiş ısrarında bulunamayacaklarını ifade etti.

Aslan, ramazan davulculuğunu yaka kartı ve sertifikaları olan kişilerin yapacağını kaydetti.

Kırk yıldır ramazan davulculuğu yaptığını belirten Mustafa Yıldız, "Belgemizi aldık, ramazan davulcusu olduk. Korsan davulcular her sene bizim bahşişimizi topluyorlardı. Artık bunu yapamayacaklar." dedi.

On yıldır ramazan davulculuğu yaptığını belirten Mehmet Aslan da "Yıllardır hep korsan davulcular geliyordu. Artık gelemeyecekler. Çünkü bizim belgemiz var. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 10 davulcuya belgeleri takdim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi Son dakika haberi... Duygu Delen davasında sanık avukatı gerekçeli kararı değerlendirdi Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı Açıklaması Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı Açıklaması

Halk Eğitim Merkezi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement