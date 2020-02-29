Gaziantep'te gösteri ve yürüyüş yasağı - Son Dakika
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Gaziantep'te gösteri ve yürüyüş yasağı

6 saat önce

Gaziantep'te toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüş yasağı, System.String[]

Gaziantep'te toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde hain saldırı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması sonucu sokak olayları ve kaos ortamı çıkarmaya çalışılarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacak paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yapılan tespitler sonucunda bugün itibarıyla etkinliklerin yasaklandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Farklı kesimler arasında çatışma çıkması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin, kamu esenliğinin, huzur ve güvenliğinin korunması ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, konferans, panel, seminer her türlü eylem ve etkinlikler 29 Şubat Cumartesi itibarıyla yasaklanmıştır."

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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