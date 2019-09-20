Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

23 dakika önce

Gaziantep'te oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Gaziantep'te oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel gibi eylem ve etkinlikler, il genelinde 20 Eylül 2019'dan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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