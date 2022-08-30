Gübre çuvallarının arasında 'kaçak sigara' sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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Gübre çuvallarının arasında 'kaçak sigara' sevkiyatına polis darbesi

30.08.2022 17:22
Gübre çuvallarının arasında 'kaçak sigara' sevkiyatına polis darbesi

Gaziantep'te gübre sevkiyatı yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gübre çuvallarının altında gizlenmiş yüzlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te gübre sevkiyatı yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gübre çuvallarının altında gizlenmiş yüzlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyonda, gübre sevkiyatı yapan bir tırı durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine tırın dorsesinde detaylı bir arama yaptı. Dorsede bulunan gübre çuvallarının arasına gizlenmiş karton kutular içerisinde yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler, tır şoförü ile bağlantılı olan bir işyerine de düzenlediği operasyonda ise tır lastiklerinin arasında poşetler dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ekipler tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yasal işlem başlatırken tırda ve iş yerinde yakalanan toplam 6 bin 630 paket kaçak sigaraya imha edilmek üzere el koydu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gübre çuvallarının arasında 'kaçak sigara' sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gübre çuvallarının arasında 'kaçak sigara' sevkiyatına polis darbesi - Son Dakika
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